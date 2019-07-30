2019-07-30T09:22:43+03:00
Общество

Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды

В Заполярье усиление ветра и холод ниже климатической нормы
Мария ПАШЕНКОВА
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Северян во вторник ждет ненастная погода.Северян во вторник ждет ненастная погода.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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"Внимание! Ухудшение погодных условий!" - такое сообщение МЧС Мурманской области разослало северянам. Многие наверняка посмотрели в окно и подумали, что куда уж хуже. Но на самом деле Заполярье готово показать, что этот июль может быть еще неприятнее по погоде.

- По данным Мурманского гидрометцентра, 30 июля в период 2-5 часов ожидается усиление северо-восточного, северного ветра на востоке Мурманской области до 18-23 м/с, дождь. Такая погода сохранится до конца суток, - рассказали в МЧС.

Но и это не все плохие новости: средняя температура воздуха в эти дни на 3-5° ниже климатической нормы. А все невзгоды из-за циклона с центром на севере Урала.

Напомним, в Хибинах второй раз за лето выпал снег. А ветер в городах настолько сильный, что валит даже здоровые деревья - так случилось в Мурманске и Североморске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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