Подготовка к зиме: Заозерск снова не получит паспорт готовности

СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-30T12:03:57+03:00

А в Ура-Губе из восьми домов «не боится холодов» только один

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До зимы осталось совсем ничего, а учитывая наше мурманское лето, то готовиться к холодам надо ускоренными темпами. Напомним, в июле в Хибинах дважды выпал снег, а циклон с центром на севере Урала сулит нам ухудшение и без того нерадостной погоды. Тем не менее, жилищники и коммунальщики к новому отопительному сезону готовятся по утвержденному графику.

- С прошлой недели мы начали выездные заседания комиссии по подготовке к зиме. В частности уже посетили Териберку, Туманный, Пушной, Тулому и Ура-Губу. Везде работы идут по плану. Разве что в Ура-Губе из восьми жилых домов готов только один. Но к 15 сентября ситуацию власти должны исправить, - доложил на оперативном совещании у врио губернатора министр ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский.

К слову, есть еще один проблемный муниципалитет. ЗАТО Заозерск, уже по традиции, паспорт готовности к зиме не получит.

- Сейчас выделено 9 миллионов рублей на ремонт теплосетей. Отсутствие паспорта на подаче тепла не скажется. Тем не менее, в ближайшее время котельная будет передана Мурманэнергосбыту, который сейчас ее и эксплуатирует, и переведена на сотый мазут. Также продолжаются поиски инвестора для строительства в гарнизоне новой котельной, - добавил Владимир Гноевский.

В ближайший месяц комиссии навестит каждый муниципалитет и лично убедиться, насколько местные власти готовы к предстоящей зиме.

ИСТОЧНИК KP.RU