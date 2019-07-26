2019-07-26T12:05:57+03:00
Дом. Семья

Под Мурманском от собак отбили новорожденного зайчонка

Теперь для него ищут попутку до Москвы
Елена МОЛОДЦОВА
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Кроша ждет поездка в Москву. Фото: Максим ПотловКроша ждет поездка в Москву. Фото: Максим Потлов
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Поистине пророческими прозвучали слова зоозащитницы Елизаветы Титовой о том, что она вступает в ряды дедов Мазаев. Напомним, за два месяца девушка уже дважды приходила на помощь зайчатам. Именно ей обязаны жизнью зайчата, которых мать родила у придорожного кафе под Оленегорском. Затем Елизавета Титова приютила еще одного маленького русака, который выпрыгнул прямо под колеса машины. Его мурманчанка нарекла Зингером. Но не успела она организовать его поездку в приют по реабилитации диких животных «Дом зайца», как случилось новое пополнение.

- На железнодорожной станции под Мурманском рабочий отбил у собак маленького зайчонка. Скорее всего, малыш едва успел появиться на свет – шерстка еще слипшаяся, - рассказывает Елизавета Титова.

Смеем предположить, что у железнодорожных путей у зайчихи случились роды, но тут налетели собаки и та сбежала. Но ее кроха родился под счастливой звездой, от голодных псов его спас молодой человек. К слову, Елизавета предлагал ему вернуть найденыша туда, откуда он его взял в надежде, что мама вернется за своим детенышем. Но видимо это оказалось невозможным.

- Сейчас мы кормим Кроша – так назвали новому подопечного – смесью и ищем для него и Зинегра «Мазая», готового на поезде или автомобиле отвезти из в столицу. Уход за ними не сложный, главное – доставить в Москву и передать в приют, а там ими займутся профессионалы. Всей амуницией и переноской обеспечим, - обещает зоозащитница.

Желающих помочь маленьким зайчатам просят писать Елизавете Титовой в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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