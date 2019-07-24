Проект пианистки из Гаджиево получил 600 тысяч рублей от Федерального агентства по делам молодежи

СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-24T11:58:23+03:00

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«Музыкальные надежды Арктики» - так называется проект пианистки из Гаджиево Анны Гришко – по достоинству оценили на молодежном образовательном форуме Северо-Запада «Ладога». Напомним, приехавшая несколько лет назад на север вслед за мужем-подводником девушка взялась активно развивать классическую музыку на Кольском полуострове. Год назад на грант регионального министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Анна Гришко издала нотный сборник «Камерные ансамбли для учащихся детских школ искусств и музыкальных школ».

Теперь северянка покорила федеральных чиновников. К слову, проект Анны Гришко вошел не только в число 15 победителей образовательного форума – а всего за гранты боролись 89 россиян, но и получил самое большое финансирование. - В рамках «Музыкальных надежд Арктики» в крупных городах Мурманской области пройдут две серии очных мастер-классов для учащихся детских музыкальных школ и школ и искусств, после которых в столице Заполярья состоится итоговый концерт, а 12 лучших ребят представят наш регион на Международном культурном форуме-2019 в Петербурге. А затем участников ждет третья серия мастер-классов, правда, на этот раз онлайн, - рассказывает о своем проекте Анна Гришко. – Бесплатные мастер-классы для ребят проведут ведущие деятели культуры современности из Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Шанхая и Роттердама. «Десант» из лучших представителей классического инструментального искусства высадится на Кольский полуостров уже этой осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU