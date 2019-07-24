На Сретенском храме в Кузреке установили купол и крест

СЕГОДНЯ 11:41 2019-07-24T10:40:29+03:00

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Чуть меньше года с того момента, как в старинном селе Кузрека решили восстановить историческую справедливость и возвести храм во имя Сретения Господа Иисуса Христа, который был разобран во время гонений на церковь в XX веке. Тогда же строители заложили фундамент будущего собора. И вот уже десять дней в нем пройдет первое богослужение.

Как сообщает Мурманская и Мончегорская митрополия, утром 22 июля на Сретенский храм краном установили кровлю, которую строители заранее собрали на земле. После чего настоятель Кафедрального храма Воскресения Христова Умбы, иеромонах Никодим (Коливатов) освятил крест и купол, а заодно окропил святой водой строящийся храм и присутствующих. После чего строители установили купол с крестом на церковь.

Первая божественная литургия в новом храме запланирована на 9:00 3 августа. Она предварит открытие традиционного праздника «День поморской козули». А вот освятят церковь Сретения Господа Иисуса Христа только через год. За это время сруб осядет, и строители смогут выполнить отделочные работы внутри храма. Однако на этом православная стройка в Кузреке не закончится. В планах создать у Сретенского храма целый комплекс часовней, звонницей и причтовым корпусом, в котором откроют выставку, посвященную истории Кузреки.

ИСТОЧНИК KP.RU