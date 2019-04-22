2019-04-22T13:26:56+03:00
Общество

В Кузреке уложили первые венцы Сретенского храма

Строители намерены возвести православную церковь уже к осени
Елена МОЛОДЦОВА
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Первые венцы будущего Сретенского храма рабочие уже уложили. Фото: Никодим КоливатовПервые венцы будущего Сретенского храма рабочие уже уложили. Фото: Никодим Коливатов
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Как только позволила погода, в Кузреке возобновилась масштабная стройка. Напомним, в деревне, основанной в семнадцатом столетии, собираются возродить одну из древних святынь Кольского Севера – храм Сретения Господня. Построенную еще в XIX веке церковь закрыли и разобрали в прошлом столетии. Православные решили исправить эту историческую несправедливость. Фундамент под будущий храм в Кузреке залили еще осенью, зимой заготовили лес для сруба и с приходом весны приступили к его укладке.

- Первые венцы для Сретенского храма в Кузреке уже сделаны. Можно представить объем будущей церкви, - сообщил о возобновлении строительства настоятель Прихода Воскресения Христова в Умбе иеромонах Никодим Коливатов

Собрать сруб и установить на нем купол планируют уже к осени, а вот освещать новый храм будут не раньше следующей весны – год деревянному строению, который станет полной репликой церкви Андрея Первозванного на Большом Заяцком острове Соловецкого архипелага, нужен на усадку. Деньги на возрождение Сретенского храма в Кузреке выделил индивидуальный предприниматель из Апатитов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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