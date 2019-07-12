В Мурманске нашли пропавшую 16-летнюю Марию Девяткину

СЕГОДНЯ 14:41 2019-07-12T14:05:08+03:00

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16-летнюю Марию Девяткину искали с 8 июля. В тот день девушка ушла из дома по адресу проезд Ледокольный, в Мурманске. И перестала отвечать за звонки близких.

К ее поискам подключились полиция и волонтеры поисковых отрядов города. Хорошая новость пришла 12 июля.

- Мария Девяткина вышла на связь с мамой и возвращается домой, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

С девушкой все хорошо.

Напомним, ранее в Апатитах пропала 14-летняя Виктория Шестобитова. Девушка тоже ушла из дома, оставив прощальную записку родным. Нашли ее в течение суток в гостях у знакомого из Мончегорска. А вот поиски 13-летней Милены Феофилактовой все еще продолжаются: юную мурманчанку ищут с марта этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU