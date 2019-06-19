О пропавшей после скандала с избиением девочки мурманчанке нет новостей уже три месяца

СЕГОДНЯ 18:11 2019-06-19T17:46:15+03:00

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Где сейчас Милена и все ли с ней в порядке? Ее родные не знают. А ведь с момента исчезновения 13-летней девочки прошло уже три месяца!

Напомним детали этой истории. Милена Феофилактова оказалась участницей некрасивой истории с избиением девочки в Мурманске. Когда из-за этого было возбуждено уголовное дело, школьница первой из подруг извинилась за случившееся. Но, кажется, до конца не признала вину. Потому что когда суд постановил, что хулиганок надо отправить на перевоспитание в спецучреждение, она сбежала, лишь бы не попасть в казенные стены.

Случилось это еще 11 марта. Милена и раньше уходила из дома, но никогда так надолго. Через несколько дней после ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Как рассказали "КП" в СУ Следственного комитета по Мурманской области, его расследование продолжается до сих пор. Местонахождение Милены не установлено.

Если вы знаете, где она находится или можете помочь с поисками, обратитесь в полицию или в поисково-спасательный отряд "МурманСпас".

ИСТОЧНИК KP.RU