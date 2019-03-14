2019-03-14T08:50:48+03:00
Общество

В Мурманске снова ищут пропавшую 13-летнюю Милену Феофилактову

В первый раз девочка уходила из дома в октябре 2018 года
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Милена Феофилактова ушла из дома 11 марта. Фото: vk.com/murmanspas51Милена Феофилактова ушла из дома 11 марта. Фото: vk.com/murmanspas51
Изменить размер текста:

Некоторые ориентировки на поиски детей в Мурманской области волонтеры знают наизусть. И не потому, что не удается найти ребенка - к счастью, всех их возвращают законным представителям. А потому, что некоторые мальчики и девочки раз за разом сбегают из дома.

13-летнюю Милену Феофилактову уже искали в октябре прошлого года. Тогда она ушла из дома в школу на улице Достоевского и не вернулась. В тот раз подростка вернули очень быстро.

И вот теперь Милена снова одна из задач волонтеров и полиции. Она ушла 11 марта из дома на проезде Связи.

Приметы: рост 155 сантиметров, карие глаза, темные волосы, стрижка под каре.

Была одета в черную куртку с ярко-зелеными вставками, белые кроссовки.

Всех, кто может помочь с поискам Милены, просят позвонить по телефонам полиции 02, 102, 40-60-10 или в "МурманСпас" 8911-339-89-41, 8960-024-33-05.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Поиск людей в Мурманской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске нашли подпольный цех с конвеером по переработке камчатского краба
9-летнего мурманчанина искали целые сутки, а он прятался у одноклассницы
Стало известно продолжение истории с мужчиной, которого задержали на глазах у ребенка
Жительница Териберки начинила карандаши наркотиками и отправила посылкой в колонию
Губернатор Ненецкого АО предложил забрать у Мурманской области часть перевалки нефти
Самая больная из шпицев, освобожденных из концлагеря в Мурманске, нашла любящую семью
Мурманский художественный музей пояснил, почему их поврежденная крыша не опасна для прохожих
Марина Ковтун поздравила «Мурман» с успешным выступлением в Суперлиге
Проверка слуха: Мурманчанка больше не участвует в выборах мэра Аланьи
Официально одобрены крабовые аукционы, против которых выступали мурманские рыбаки
Зоозащитница из Апатитов написала в полицию 17 заявлений на местного живодера
Девочка из многодетной семьи угасает на глазах у мурманских врачей
Мурманчанам надо 27 месяцев, чтобы полностью закрыть ипотеку
Мост через Тулому в Коле снесут в сентябре
Скрывающийся житель Оленегорска выдал себя, гуляя в одних тапочках на морозе
Апатитчанка зарезала обидчика подруги и легла спать
В Мурманске Toyota в полете приземлилась на Nissan: одного из водителей зажало между машинами
Мурманский роддом: опасный колодец у городской больницы «обезвредили»