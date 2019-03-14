В Мурманске снова ищут пропавшую 13-летнюю Милену Феофилактову

СЕГОДНЯ 08:50 2019-03-14T08:50:48+03:00

В первый раз девочка уходила из дома в октябре 2018 года

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Некоторые ориентировки на поиски детей в Мурманской области волонтеры знают наизусть. И не потому, что не удается найти ребенка - к счастью, всех их возвращают законным представителям. А потому, что некоторые мальчики и девочки раз за разом сбегают из дома.

13-летнюю Милену Феофилактову уже искали в октябре прошлого года. Тогда она ушла из дома в школу на улице Достоевского и не вернулась. В тот раз подростка вернули очень быстро.

И вот теперь Милена снова одна из задач волонтеров и полиции. Она ушла 11 марта из дома на проезде Связи.

Приметы: рост 155 сантиметров, карие глаза, темные волосы, стрижка под каре.

Была одета в черную куртку с ярко-зелеными вставками, белые кроссовки.

Всех, кто может помочь с поискам Милены, просят позвонить по телефонам полиции 02, 102, 40-60-10 или в "МурманСпас" 8911-339-89-41, 8960-024-33-05.

ИСТОЧНИК KP.RU