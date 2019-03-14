В Мурманске снова ищут пропавшую 13-летнюю Милену Феофилактову
Некоторые ориентировки на поиски детей в Мурманской области волонтеры знают наизусть. И не потому, что не удается найти ребенка - к счастью, всех их возвращают законным представителям. А потому, что некоторые мальчики и девочки раз за разом сбегают из дома.
13-летнюю Милену Феофилактову уже искали в октябре прошлого года. Тогда она ушла из дома в школу на улице Достоевского и не вернулась. В тот раз подростка вернули очень быстро.
И вот теперь Милена снова одна из задач волонтеров и полиции. Она ушла 11 марта из дома на проезде Связи.
Приметы: рост 155 сантиметров, карие глаза, темные волосы, стрижка под каре.
Была одета в черную куртку с ярко-зелеными вставками, белые кроссовки.
Всех, кто может помочь с поискам Милены, просят позвонить по телефонам полиции 02, 102, 40-60-10 или в "МурманСпас" 8911-339-89-41, 8960-024-33-05.
ИСТОЧНИК KP.RU
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