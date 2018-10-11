2018-10-11T19:31:24+03:00
Происшествия

В Мурманске зверски избили девочку-подростка за то, что она написала «чужому» мальчику

Это уже второй подобный случай, произошедший в столице Заполярья
Иван ПЕТРОВАнна СТЕПАНОВА
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На протяжение всего избиения юная мурманчанка, защищаясь, закрывала лицо. Фото:vk.com/plohie_novosti_mcНа протяжение всего избиения юная мурманчанка, защищаясь, закрывала лицо. Фото:vk.com/plohie_novosti_mcФото: скриншот видео
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Подростки славились жестокостью во все времена. Но сейчас такие случаи обсуждаются чаще. Еще бы, ведь каждое второе избиение тщательно снимается на камеру... самими хулиганами. И выкладывается на всеобщее обозрение в интернет.

«Ты моему бывшему писала!»

Зачем охламоны собирают доказательную базу против себя же - загадка. Вот и заполярная столица заработала себе несколько «очков» дурной славы. Беспрецедентный пример детской жестокости произошел в областном центре.

Подростки из Мурманска зверски избили свою знакомую и сняли все это на смартфон. Сведения о групповом нападении вместе с видео попали в сеть в ночь с 10 на 11 октября.

- Целая компания парней и девчонок из школы № 27 под предводительством учениц 7-8 классов заманили в овраг (на Кольском проспекте. - Ред.) 5-классницу. Девочку повалили на землю, и началось: беднягу пинали, били, таскали за волосы, тушили сигареты об одежду и кожу, плевали в лицо, – перечисляет зверства мурманчанка Кристина Трегубова, в руки которой попало страшное видео.

В соцсети сообщается, что с несчастной девочки стащили одежду и требовали извинений из-за того, что та общалась с каким-то мальчиком.

- Можно я домой пойду? – умоляет девочка.

- Ты еще не извинилась перед всеми! Ты моему бывшему писала!

- Я могу извиниться… Пожалуйста, не трогайте меня!

- Вылизывай мне «кроссы»! – смеясь, требуют дети.

Девочку не только избили, но и вырвали у нее клок волос, который подожгли, а затем начали требовать деньги. После экзекуции юная мурманчанка попала в больницу с переломом ребер и множеством ушибов.

Разберутся по закону

Не прошло и суток, как надзорные органы ознакомились с содержанием видеоролика. Разобраться в этом резонансном происшествии поручил не кто иной, как главный прокурор Заполярья Василий Щербаков.

- В целях выяснения обстоятельств произошедшего начата проверка. С учетом ее результатов будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования и привлечения к ответственности виновных лиц, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

- Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, все это произошло 4 октября у дома на Кольском, 111. Личности подростков устанавливаются, расследование продолжается, - пояснила «КП» старший помощник начальника следственного управления Мурманска Наталья Тростина.

Вот только многим из юных мерзавцев меньше 14-ти лет - возраста уголовной ответственности, и какое наказание их ждет, пока неизвестно. Одна из нападавших девочек, как стало известно «КП», неоднократно убегала из дома. Буквально на прошлой неделе в интернете проходила информация о ее поисках.

КСТАТИ

За неделю до описанных событий в Мурманске произошло нечто подобное. Девчонки и ребята зверски избили старшего товарища, и тоже сняли об этом жуткую «короткометражку» длиною в 3 минуты.

Ночью, в полной темноте, несовершеннолетние избивают парня. На несчастного 14-летнего подростка сыпется град ударов. Бьют ногами, руками и чем попало. В голову, спину, лицо, глаза...

А пока ребенок стонет от боли, мучители заливаются счастливым смехом. Все происходящее они комментируют отборным матом. Как выясняется из сюжета, парню мстят.

В соцсети сразу огласили имена подростков, которые (предположительно 30 сентября) участвовали в издевательствах. Правоохранительные органы проверяют случай с жестоким избиением. Как сообщили следователи в четверг, они уже выяснили имена всех фигурантов.

КОМПЕТЕНТНО

Детский психолог Татьяна Дарий: «Эти дети глубоко несчастны»

Почему юные мурманчане повадились снимать садистские видеоролики? Об этом мы спросили у профессионала, который давно изучает психологию тинейджеров:

- Наверное, это прозвучит странно, но на самом деле все эти дети глубоко несчастны. Они настолько потеряли веру в себя и смирились с тем, что они плохие, что считают себя никчемными! Ведь родители и школа говорят им: «Ребята, вы проблемные, и впереди вас ничто не ждет, кроме тюрьмы». А они как бы отвечают: «Ну, хорошо! Мы будем это подтверждать». Это замкнутый круг. И вот они снимают это видео с избиением, чтобы их заметили. Они выкладывают видео в сеть, не боясь ответственности, потому что критическая оценка у них только начала формироваться. - Корни подростковой агрессии, конечно же, кроются в семье. Как правило, социально неблагополучной. Но даже в нормальной с виду семье находятся проблемы, если копнуть поглубже. Но также играют роль и окружающий нас информационный поток, и школа. Обращение с ребенком нужно менять в зависимости от его возраста. Сопротивление взрослым иногда выливается в агрессию. Это может привести к преступлению. В то же время нельзя бить детей, даже если родителям кажется, что они этого заслуживают. На самом деле это просто скопившаяся энергия. Если так посмотреть, агрессия проявляется, даже когда мы жуем яблоко. Или, например, строим дом, ведь для этого тоже нужно что-то разрушить, верно? Самое главное, что в детстве поведение очень легко скорректировать.

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