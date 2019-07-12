2019-07-12T10:07:04+03:00
Общество

В Мурманске пропала 16-летняя девушка

Мария Девяткина 8 июля ушла из дома и не вернулась
Мария ПАШЕНКОВА
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16-летняя Мария пропала 8 июля. Фото: "МурманСпас"16-летняя Мария пропала 8 июля. Фото: "МурманСпас"
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Волонтеры поискового отряда "МурманСпас" сообщают об исчезновении в областном центре 16-летней Марии Девяткиной.

Еще 8 июля девушка ушла из дома по адресу проезд Ледокольный, 7. И до сих пор не вернулась к родителям.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза, волосы светлые длиной чуть ниже плеч.

Была одета: темно-синяя куртка с капюшоном, на шее клетчатый коричнево-белый платок, черные джинсы с подворотами, черно-красные кроссовки.

Всех, кто может помочь с поисками Марии или кто знает информацию о ее местонахождении, просят позвонить в полицию по телефонам 02,102, 40-60-10 или в отряд "МурманСпас" 8911-311-70-20 и 8911-339-89-41.

Напомним, в Мурманске с марта ищут 13-летнюю Милену Феофилактову. Она сбежала из дома после некрасивой истории с дракой девушек, и теперь скрывается от родных и полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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