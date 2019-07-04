"Простите за все и не ищите": в Апатитах школьница ушла из дома, оставив записку

СЕГОДНЯ 15:29 2019-07-04T15:30:17+03:00

Виктория Шестобитова пропала в ночь с 3 на 4 июля

Изменить размер текста: A A

"Пропал ребенок, Шестобитова Виктория Романовна, 14 лет", - такое объявление днем 4 июля разлетелось по пабликам Мурманской области в "ВКонтакте".

Девушка ушла из дома в ночь на четверг. Родителям оставила записку "Простите за все и не ищите".

- Была одета в кожаную куртку, джинсы. Рост - метр шестьдесят сантиметров. Проживает в городе Апатиты, улица Дзержинского. Если кто-то, видел просьба сообщить маме Виктории - Татьяне 8921-037-40-90. Доченька, вернись, мы любим тебя и ждем дома! - пишет мама девочки в "ВКонтакте".

Правоохранительные органы уже ведут поиск Вики.

Напомним, ранее искали 15-летнего Дмитрия Александрова, который ушел из центра помощи детям в Мурмашах. Как сообщили в СУ Следственном комитете по Мурманской области, подростка уже нашли, с ним все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU