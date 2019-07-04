2019-07-04T10:14:59+03:00
Дом. Семья

В Ловозере двух щенков оставили привязанными в лесу

Покусанных комарами девочек забрали к себе неравнодушные северяне
Мария ПАШЕНКОВА
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Малышей вовремя спасли из леса. Фото: vk.com/lovozerieМалышей вовремя спасли из леса. Фото: vk.com/lovozerie
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Жители Ловозера столкнулись с очередной жестокостью по отношения к братьям меньшим. Неизвестные оставили в лесу умирать двух малышей.

- Сын, гуляя с собакой в лесном массиве в районе водозабора, обнаружил привязанными к дереву на короткой веревке двух прекрасных щенков (девочек), голодных и покусанных комарами. Хотелось бы увидеть лица тех людей, которые способны на такую жестокость!!! Люди, не оставайтесь бессердечными, - написала в группе "Ловозерцы" Людмила Каминская.

Она забрала малышей на временную передержку и предлагает северянам помочь найти щенкам дом.

Напомним, это не первый случай, когда в Мурманской области находят привязанных собак. Так, в Оленегорске горе-хозяева привязали к дереву боксера. А в Ковдоре таким же образом хотели избавиться от немецкой овчарки. К счастью, животных вовремя увидели зооволонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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