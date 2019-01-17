2019-01-17T09:30:52+03:00
Дом. Семья

В Ковдоре к дереву привязали умирать немецкую овчарку

По словам местных жителей, бывший хозяин издевался над своим питомцем
Елена МОЛОДЦОВА
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Собаку спасли из снежного плена, и теперь ей нужен новый более заботливый хозяин. Фото: Галина ГусеваСобаку спасли из снежного плена, и теперь ей нужен новый более заботливый хозяин. Фото: Галина Гусева
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Ложная тревога в Апатитах, где испугавшийся салюта пес убежал в лес и, зацепившись длинным поводком за дерево, просидел в снежном плену неделю, обернулась настоящим человеческим предательством в Ковдоре. Местные жители пошли за дровами и совершенно случайно наткнулись на немецкую овчарку, привязанную к дереву.

- Это произошло 12 января в лесу в районе свалки. Сколько времени животное провело в снежном плену, неизвестно. Расчет у того, кто это сделал, был на то, что она или от голода умрет, или местные собаки загрызут. Ей просто повезло, - рассказывает администратор группы «Ковдор ДОМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ» Галина Гусева. - Овчарка истощена и очень запугана - реагирует на каждое движение руки. Сразу видно, что над ней издевались.

Ковдор — город небольшой, да и собак служебных пород в нем не так уж и много. Буквально за час местные жители опознали попавшее в беду животное. Его хозяина ни раз видели в не трезвом виде и бьющим своего питомца. Волонтеры намерены сначала помочь собаке, а потом уже решат писать ли заявление в полицию на ее бывшего владельца. А пока овчарке ищут новго хозяина, который позаботится о ней и избавит ее от страха перед человеком.

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