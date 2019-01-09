В Апатитах из леса спасали пса, привязанного к дереву

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:48:08+03:00

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Что подумали спасатели и вызвавшиеся им помочь люди, когда нашли в лесу недалеко от города пса, привязанного к дереву, нетрудно предположить и, скорее всего, там было мало цензурных выражений. Но, к счастью, ситуация оказалась далеко не так однозначна.

- 8 января мужчина пошел на родник и услышал лай в лесу. Огромный пес с купированным хвостом сидел привязанным к дереву, но к себе не подпускал и вел себя довольно агрессивно. Мужчина вызвал спасателей, а они в свою очередь позвонили мне и уже через пять минут мы мчались на помощь бедному животному. Потом было укрощение строптивого и дорога в мини-приют. Пса отогрели и накормили, - рассказывает участница спасательной операции Ирина Савина.

Люди, вызволившие бедное животное из снежного плена, сначала решили, что пса привязали намеренно, обрекая на голодную и мучительную смерть. Но совсем скоро выяснилось, что собаку зовут Боня и к дереву его никто не привязывал.

- 31 декабря хозяин вывел своего любимца на прогулке на поводке. Но с первыми взрывами петард, собака в шоке уронила своего владельца и убежала, куда глаза глядят. Как теперь выяснилось, за сортировку в лес, где он и зацепился своим длинным поводком за деревья. Дальше были 8 дней снежного плена. Хозяева все это время искали его, но безрезультатно, - объясняет аптитчанка. - На их встречу с Боней нельзя было смотреть без слез: пес был безумно рад видеть родных людей, а те ревели в голос.