В Оленегорске хозяева намертво привязали боксера возле приюта и бросили

13 Февр. 14:03 2019-02-13T14:03:01+03:00

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В Заполярье, конечно, изрядно потеплело, и трескучие морозы отступили, но и при минус 8 вполне возможно замерзнуть насмерть, если ты несчастливый обладатель густого подшерстка и, к тому же, лишен возможности двигаться. К счастью, в случае с собакой, которую накануне привязали к дереву возле приюта для животных «Территория добра» в Оленегорске, помощь подоспела вовремя.

- У нас очередная собачья беда. Придя на дежурство, у ворот была обнаружен на привязи боксер или метис этой породы. Собака очень напугана, сидит дрожит, к себе не подпускает и рычит. Что делать, пока не знаем. Судя по всему, пес взрослый и сидит давно, - сообщили об инциденте в группе приюта.

Правда, вскоре волонтерам удалось освободить боксера. По словам Татьяны Морозовой, веревку, которой к дереву была привязана собака, пришлось разрезать - хозяева так торопились предать своего питомца, что затянули узлы намертво. Бедное животное сильно замерзло, было напугано и растеряно. Зоозащитники намерены просмотреть записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить людей, обрекших собаку на холодную смерть, и по возможности привлечь к ответственности.

Напомним, это уже не первый подобный случай. В Апатитах пес, испугавшийся салюта, убежал в лес и запутался в деревьях длинным поводком. В снежном плену собака провела целую неделю. А в Ковдоре хозяева избавились таким образом от немецкой овчарки.

ИСТОЧНИК KP.RU