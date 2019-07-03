Врача из Снежногорска обвиняют в передозировке лекарства, из-за которого умер ребенок

СЕГОДНЯ 08:48 2019-07-03T08:48:09+03:00

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3 мая в больнице Снежногорска умер 17-летний подросток. Госпитализировали его еще 25 апреля.

Этот случай стал поводом для проверки Следкома. По ее итогам было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). Обвиняемой стала 28-летняя врач-хирург больницы Снежногорска.

- Пациенту был поставлен предварительный диагноз «спонтанный правосторонний пневмоторакс». В тот же день принято решение о лечении несовершеннолетнего в хирургическом отделении медицинского учреждения, осуществлять которое должна была обвиняемая. При проведении медицинской манипуляции, направленной на дренирование плевральной полости, обвиняемая допустила передозировку анестезирующего вещества – «Лидокаина», - рассказала старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

По версии следствия, у ребенка на фоне неправильного лечения развилась сердечно-сосудистая недостаточность и наступила клиническая смерть.

Напомним, накануне Дня защиты не стало 12-летней девочки из Заполярного. Сначала за ее жизнь боролись врачи Печенгской ЦРБ, но после ребенка санавиацией в тяжелом состоянии доставили в областную больницу. Увы, ничем помочь школьнице врачи не смогли, пояснив, что произошло кровоизлияние в мозг, ситуация развилась быстро и внезапно.

Также в Мурманске будут судить врача, которую обвиняют в смерти 15-летней девочки от гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU