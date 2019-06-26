2019-06-26T12:47:53+03:00
Происшествия

В Мурманске будут судить врача-педиатра, которую обвиняют в гибели 15-летней девочки от гриппа

По версии следователей, медработник не дала направление на госпитализацию ребенка
Мария ПАШЕНКОВА
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Девушку госпитализировали, но спасти ее не успели.Девушку госпитализировали, но спасти ее не успели.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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15-летняя Лиза умерла 1 апреля 2018 года в больнице. Причина - двусторонняя пневмония на фоне гриппа.

Болезнь начиналась как обычно: кашель, температура, красное горло. Девочке становилось все хуже, ее мама не раз обращалась к врачам. Родные сказали, что ни скорая, ни педиатр не увидели у Лизы пневмонии. Следователи, которые возбудили после смерти ребенка уголовное дело, придерживаются той же версии.

- Накануне госпитализации родители вызвали участковую врача-педиатра. Обвиняемая при наличии оснований для экстренной госпитализации несовершеннолетней направления на госпитализацию не выписала и не рекомендовала, чем лишила подростка своевременной возможности получения качественных медицинских услуг, направленных на ее лечение. Кроме того, врач не заподозрила течение гриппа у несовершеннолетней, несмотря на то, что должна была и могла обратить внимание на наличие у ребенка признаков данного заболевания. При этом, в качестве лечебной терапии назначила препарат, не рекомендованный Клиническими рекомендациями и не входящий в стандарты медицинской помощи, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Против педиатра завели уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Следователи уже направили материалы дела в в суд для рассмотрения по существу. Врачу грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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