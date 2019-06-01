В областной больнице умерла 12-летняя школьница из Заполярного

Сегодня утром жители Заполярного сообщили соцсетях о смерти 12-летней школьницы.

–31 мая безвременно ушла из жизни ученица нашей школы. Мы скорбим вместе с близкими Ульяны и выражаем искренние соболезнования ее родителям и родным. Это большая утрата для всех нас, – написал в группе «ЗВ онлайн» коллектив МБОУ СОШ № 9.

По предварительным данным, ребенок умер от кровоизлияния в мозг. Установить точную причину произошедшего теперь предстоит специалистам. Так, мурманский следственный отдел начал процессуальную проверку, в ходе которой выяснят все обстоятельства трагедии, в том числе качество оказания медицинской помощи и диагностики заболевания ребенка.

– По результатам проведения комплекса проверочных мероприятий органами будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка действиям или же бездействию работников, оказывавших медпомощь подростку, – пояснила и. о. старшего помощника руководителя СКР по Мурманской области Анна Мысова.

Установить предстоит и своевременность транспортировки школьницы из Печенгской ЦРБ в областную больницу.

О том, что Ульяну доставили в Мурманск, стало известно накануне, когда за жизнь ребенка продолжали бороться медики. В четверг, 30 мая, депутат Мурманской областной думы Олег Черкашин в ходе доклада врио губернатора обратился к Андрею Чибису с вопросом о Печенгской ЦРБ, рассказав о случае в Заполярном.

– Вчера в 6 утра в больницу поступила девочка с кровоизлиянием в мозг, по итогу помочь ей не смогли, и в Мурманск она попала лишь к вечеру. Я пока не буду делать никаких выводов, все покажет расследование, – сообщил депутат.

– Заболевание очень тяжелое и внезапное, но, тем не менее – больница отреагировала оперативно. Вертолет санавиации в тот же день вылетел в ЦРБ и уже к середине дня девочку доставили в нашу больницу, – продолжила обсуждение главный врач Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина Александра Будова.