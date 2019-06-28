Избирком Мурманской области не нашел нарушений по первой жалобе на агитацию в выборах губернатора Мурманской области

СЕГОДНЯ 13:45 2019-06-28T13:45:31+03:00

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Уже скоро в Мурманской области начнется агитация. Региональная избирательная комиссия закончила прием документов от желающих баллотироваться на пост губернатора. Всего в гонке будут участвовать 15 человек.

При этом еще две недели назад комиссия зарегистрировала первую жалобу на агитацию. В Мурманске появилась газета с информацией о врио губернатора Мурманской области Андрее Чибисе, при этом в ней не было выходных данных. Это смутило горожан, и они обратились в избирком с просьбой разобраться в ситуации.

И ответ уже есть.

- Анализ содержания печатного материала показал, что изложенная в нем информация не связана с целями избирательной кампании по выборам губернатора Мурманской области, не направлена на побуждение потенциальных избирателей голосовать за кандидата либо на создание положительного отношения к нему, - пояснили в избирательной комиссии.

Напомним, выборы состоятся 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU