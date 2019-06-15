2019-06-15T08:59:43+03:00
Политика

Избирательная комиссия Мурманской области зарегистрировала первую жалобу на агитацию

Жителей Мурманска смутила газета без выходных данных
Мария ПАШЕНКОВА
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При Избирательной комиссии Мурманской области создана комиссия, которая будет разбираться с нарушениями во время агитации.При Избирательной комиссии Мурманской области создана комиссия, которая будет разбираться с нарушениями во время агитации.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
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8 сентября состоятся выборы губернатора Мурманской области. На данный момент есть уже пять выдвинутых кандидатов: врио губернатора региона и представитель "Единой России" Андрей Чибис, Михаил Антропов от КПРФ, Геннадий Тупикин от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Виталий Измайлов от "Гражданской платформы" и самовыдвиженец Николай Дмитренко.

В ближайшее время можно ожидать, что документы подадут еще два человека. Со своими кандидатами предстоит определиться ЛДПР и "Справедливой России".

А пока Избирательная комиссия Мурманской области зафиксировала первую жалобу этой предвыборной гонки. Жители столицы региона заметили газету без выходных данных, в которой есть информация о врио губернатора.

- Создана комиссия, которая будет рассматривать жалобы, в том числе и эту. О результатах мы сообщим позже, - рассказал председатель Избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов.

В части не исключается, что эта газета - происки недоброжелателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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