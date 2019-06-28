2019-06-28T11:05:51+03:00
Политика

В выборах губернатора Мурманской области будут участвовать 15 человек

Избирательная комиссия приняла документы от еще трех самовыдвиженцев и одного представителя партии
Мария ПАШЕНКОВА
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В выборах губернатора Мурманской области будут участвовать 15 человек.В выборах губернатора Мурманской области будут участвовать 15 человек.Фото: Иван МАКЕЕВ
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27 июня было последним днем, когда избирательная комиссия Мурманской области принимали документы от желающих участвовать в выборах губернатора Мурманской области.

Перед финишной прямой заявиться успели еще четыре человека.. Это бывший депутат Совета депутатов Мурманска Сергей Габриелян, сотрудник автошколы в Мурманске Николай Богатырев, индивидуальный предприниматель Максим Кириленко и Михаил Сухотин от партии "Альянс зеленых".

Таким образом, баллотироваться будут восемь самовыдвиженцев и семь представителей политических партий. Помимо вышеперечисленных, выдвинулись врио губернатора региона и представитель "Единой России" Андрей Чибис, Михаил Антропов от КПРФ, Геннадий Тупикин от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Виталий Измайлов от "Гражданской платформы", Василий Буров от "Справедливой России", Максим Белов от ЛДПР и самовыдвиженцы Николай Дмитренко, Михаил Зуб, Кариб Гаджимагомедов, Дмитрий Еминцев и Максим Соколов.

Напомним, выборы состоятся 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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