В Мурманске пять часов спасали кошку Конфету, застрявшую в подъезде жилого дома

СЕГОДНЯ 13:23 2019-06-25T13:00:49+03:00

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В последнее время мурманские спасатели все чаще приходят на помощь собакам: то щенок застрянет в заборе, то между бетонными плитами, то любопытных пес нырнет в колодец.

Но вчера, 24 июня, спасать пришлось кошку по кличке Конфета. Она оказалась в щекотливом положении в подъезде жилого дома на улице Сафонова.

- У нас кошка - любительница выбегать в подъезд, поэтому стараемся, конечно, следить за ней, но вчера упустили момент, - рассказала "КП" хозяйка беглянки Виктория Стрекаловская. - Она выбежала в подъезд и запрыгнула в то место, где проходят трубы (там была немного сломана стена). Начали поиски ее около 18 часов, нашли сразу, пытались ее вытащить самостоятельно, но спустя час безуспешных попыток, вызвали спасателей. Ребята - молодцы, делали все возможное, и главное, так, чтоб не навредить кошке. В общей сложности извлекали ее около 5 часов.

Застряла мурлыка между трубой и стеной. Фото: Мурманский аварийно-спасательный отряд

Как рассказали в Мурманском аварийно-спасательном отряде, для спасения кошки пришлось использовать шанцевый и электрический инструменты.

К счастью, Конфета не пострадала. А хозяева решили, что злополучную дырку, ставшую пленом, надо срочно закрывать.

ИСТОЧНИК KP.RU