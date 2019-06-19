В Мурманске из канализации спасли щенка со сломанной лапой

СЕГОДНЯ 14:55 2019-06-19T14:55:15+03:00

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Не так уж редко спасателями приходится приходить на помощь не людям, а братьям нашим меньшим. Даже если у них нет хозяев.

Напомним, на днях в Мурманске спасали собаку, которая забралась между бетонными блоками и не смогла выйти обратно. А 18 июня сотрудники Мурманского аварийно-спасательного отряда вызволяли щенка.

- Малыш упал в канализационный коллектор, расположенный на улице Подгорная. Щенок оказался на самом дне колодца глубиной 4 метра. И самостоятельно выбраться не мог, - сообщили в аварийно-спасательном отряде.

Будем честными - даже взрослому мужчине было бы непросто спастись из такой ловушки.

Сотрудники отряда решили, что удобнее всего достать щенка ловчей петлей. Такую часто используют, когда надо выловить из воды тонущих животных (не редкая ситуация для портового Мурманска). Вызволенного малыша не стали отпускать, а передали ветеринарам - у него заподозрили перелом лапы.

ИСТОЧНИК KP.RU