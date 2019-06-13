2019-06-13T11:20:51+03:00
Дом. Семья

В Мурманске спасатели вызволили щенка, застрявшего между бетонных плит

Сотрудники аварийно-спасательного отряда вручную сделали дырку в ловушке
Ника СВЕТЛОВА
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Любопытный щенок попал в ловушку из бетонных плит. Фото: аварийно-спасательный отряд МурманскаЛюбопытный щенок попал в ловушку из бетонных плит. Фото: аварийно-спасательный отряд Мурманска
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Дети, что с них взять, очень любопытны и легко находят себе приключения. Причем не важно, сколько у них ног, две или четыре.

12 июня был хоть и праздничным днем, но для сотрудников аварийно-спасательного отряда в Мурманске - обычным рабочим. Хотя был один не совсем обычный вызов. На улице Кооперативная есть небольшой уголок с недостроями и зданиями разных компаний. Там обнаружили жалобно скулящего маленького щенка. Местные сотрудники услышали его плач и вызвали спасателей.

Щенок оказался очень любопытным, поэтому забрался между бетонных плит и застрял там. А выбраться обратно он уже не мог.

- Спасатели при помощи электроинструмента, гидравлического оборудования и вручную пробили в бетонных плитах дыру и извлекли щенка, - рассказали в аварийно-спасательном отряде Мурманска.

Весной в областном центре спасали собаку, попавшую в мазут. А в начале июня в Заполярном щенок провалился в канализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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