В Заполярном щенка спасали из-под земли

СЕГОДНЯ 11:03 2019-06-04T11:03:55+03:00

У малыша поранены лапки, но он готов уже искать дом [видео]

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Настоящую спасательную операцию пришлось развернуть в Заполярном, чтобы вытащить из ловушки маленького щенка. Малыш весело резвился напротив дома №10 по улице Косманавтов и не заметил грозящей опасности. Зазеленевшая трава скрыла от глаз чуть сдвинутую чугунную крышку канализационного колодца, но небольшой щели оказалось достаточно, чтобы пушистый колобок туда провалился.

- На помощь щенку прибыли сотрудники пожарной части №51 во главе с начальником Андреем Дундуковым, - рассказывает очевидец Дмитрий Пожидаев.

Пяти здоровым мужчинам пришлось сначала откапывать люк, а потом приложить немало сил, чтобы вскрыть заржавевший колодец. Один из спасателей спустился вниз и достал маленького пленника. Мужчины стали тормошить спасенного щенка, приветствуя его на воле и все спрашивая "Испугался, да?"

- Малыш поранен лапки, и был доставлен в ветеринарную клинику для оказания помощи. А теперь он ищет дом. Если есть желающие, его приютить, пишите, - сообщил о счастливом окончании этой истории в группе ANIMAL PEACE Дмитрий Пожидаев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/712740" frameborder="0"></iframe> В Заполярном спасли щенка, провалившегося между плитами канализации.Щенок провалился в канализационный люк. Спасать его из-под земли пришлось спасателям. Автор: Дмитрий Пожидаев! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU