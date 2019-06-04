2019-06-04T11:03:55+03:00
Дом. Семья

В Заполярном щенка спасали из-под земли

У малыша поранены лапки, но он готов уже искать дом [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Малыш испугался, поранил лапки, но в целом остался невредим. Фото: ANIMAL PEACEМалыш испугался, поранил лапки, но в целом остался невредим. Фото: ANIMAL PEACE
Изменить размер текста:

Настоящую спасательную операцию пришлось развернуть в Заполярном, чтобы вытащить из ловушки маленького щенка. Малыш весело резвился напротив дома №10 по улице Косманавтов и не заметил грозящей опасности. Зазеленевшая трава скрыла от глаз чуть сдвинутую чугунную крышку канализационного колодца, но небольшой щели оказалось достаточно, чтобы пушистый колобок туда провалился.

- На помощь щенку прибыли сотрудники пожарной части №51 во главе с начальником Андреем Дундуковым, - рассказывает очевидец Дмитрий Пожидаев.

Пяти здоровым мужчинам пришлось сначала откапывать люк, а потом приложить немало сил, чтобы вскрыть заржавевший колодец. Один из спасателей спустился вниз и достал маленького пленника. Мужчины стали тормошить спасенного щенка, приветствуя его на воле и все спрашивая "Испугался, да?"

- Малыш поранен лапки, и был доставлен в ветеринарную клинику для оказания помощи. А теперь он ищет дом. Если есть желающие, его приютить, пишите, - сообщил о счастливом окончании этой истории в группе ANIMAL PEACE Дмитрий Пожидаев.

В Заполярном спасли щенка, провалившегося между плитами канализации.Щенок провалился в канализационный люк. Спасать его из-под земли пришлось спасателям. Автор: Дмитрий Пожидаев! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В районе Чалмозера пропал 20-летний инвалид по слуху
Выборы губернатора Мурманской области пройдут 8 сентября
В Териберке возле водопадов началась генеральная уборка
Не дышать полной грудью: Мурманская область в числе регионов с самым грязным воздухом
В Мурманске сотрудники ДПС придумали несуществующих ДТП на 2 миллиона рублей
По факту кражи моста через реку Умба возбуждено уголовное дело
В Кировске нашли мертвым мужчину, который пропал семь месяцев назад по дороге в детский сад
В Мурманске собирают подписи за оборудование мест для выгула собак
"Мурманэнергосбыт" объявил о переносе сроков опрессовок и отключения горячей воды
Кандалакшанин разбился насмерть, упав из окна на третьем этаже
Жители Ловозерского района обратились к президенту из-за рыбопромысловых участков
Северянам советуют не ходить на кладбище, чтобы не получить по голове камнем
В Мурманске мастер по обработке рыбы украл с норвежского судна 77 рабочих костюмов
Авария в Ленобласти унесла жизнь режиссера монтажа "Арктик ТВ" Владимира Пташинского