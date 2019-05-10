В Мурманске спасают собаку, окунувшуюся с головой в мазут

СЕГОДНЯ 17:21 2019-05-10T17:21:55+03:00

Беднягой уже занимаются зоозащитники, но они не откажутся от любой помощи. Фото: Юлия Рекало

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И снова в бой, покой нам только снится. В этот солнечный выходной день зоозащитники столицы Заполярья в отличие от большинства мурманчан не нежатся в лучах долгожданного солнышка, а самоотверженно спасают собаку.

- Нам позвонила сотрудница одного из павильонов авторынка и рассказала, что еще вчера заметила местную дворняжку, которая с ног до головы перепачкалась в мазуте. Где-то недалеко на нефтебазе есть незакрытая яма, видимо, туда все и попадают. Это не первая собака, которая оказывается на грани гибели из-за мазута, - рассказывает руководитель группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным» Юлия Рекало.

И, действительно, год назад волонтеры фонда «Путеводная звезда» отмывали от нефтепродуктов пса Гошу, а в августе 2017-го из мазутного плена вызволяло щенка МЧС. Пришли отзывчивые зоозащитники и на помощь новой жертве безответственных нефтяников.

- Мы на автомойке отмываем беднягу от мазута. Потом ее ждет стрижка и осмотр ветеринара, - рассказывает Юлия Рекало. - Сейчас важна каждая минута! Если мы замешкаемся, собаке грозят отравление и смерть.

Правда, сказать сколько шансов у дворняги выжить, пока не может никто. Все зависит от степени интоксикации организма. Но за жизнь животного волонтеры намерены бороться до конца. Они уже кинули в соцсетях клич с просьбой помочь с передержкой.

Если у вас есть желание и возможность принять участие в судьбе очередного мазутного пленника, звоните Юлии по телефону 8-964-683-01-30 или пишите в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU