В Апатитах орудует человек, который с особой жестокостью убивает собак

СЕГОДНЯ 11:16 2019-06-18T11:16:50+03:00

Судя по почерку, на его совести уже три погибших животных

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Среди нас ходят люди, которые не просто не любят животных, а готовы убить их любой ценой. В Мурманске на костре зажарили игуану, в Кандалакше трупы собак бросают в речку. Но всех переплюнул маньяк из Апатитов.

Он убивает четвероногих с особой жестокостью. Последняя его жертва - пес Густав. Он оказался в мини-приюте "Дача" после смерти хозяина. Сам мокроносый тоже был уже не молод, но любил людей и был добрым. Неизвестный проник на "Дачу" и расправился с Густавом там, что и слушать больно.

- Острым предметом исколото анальное отверстие, собака задушена. Несколько месяцев назад так убили пса с Автолиги, год назад еще одного с Белоречки. Возможно, кто-то видел человека с окровавленными руками, Густав не мог так просто сдаться, наверняка кусал его. Этот человек опасен. Страшно за собак, - рассказывает руководитель мини-приюта Ирина Савина.

С ее слов, уже год она просит у разных организаций и администрации города сделать забор вокруг учреждения. Но пока никто не спешит помогать животным. При этом зооволонтеры очень боятся за подопечных - вдруг явно не адекватный убийца вернется и навредит снова?

В полиции этим случаем уже заинтересовались.

- По факту гибели пса в одном из приютов для животных сотрудниками МО МВД России "Апатитский" проводится проверка, в рамках которой стражами порядка определяется круг свидетелей и очевидцев, проводится ряд иных мероприятий, способствующих выявлению причин и мотивов случившегося, - рассказала заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Анастасия Сигаева.

ИСТОЧНИК KP.RU