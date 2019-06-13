В Мурманске взамен спиленной из-за ремонта остановки рябины посадят сирень

СЕГОДНЯ 12:42 2019-06-13T12:42:06+03:00

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Сразу два зеленых уголка пострадали на прошлой неделе в Мурманске. Не от рук неизвестных вандалов, а официально по разрешению. Массово спилили деревья на улице Морская и на Верхнеростинском шоссе.

В первом случае это понадобилось из-за реконструкции остановки у филиала поликлиники №2. Во втором - чтобы построить еще один сетевой магазин. Возмущение северян было так велико, что дошло до правительства Мурманской области. Врио губернатора Андрей Чибис потребовал разобраться, так ли необходимо было уничтожал часть легких города.

А пока в мэрии Мурманска пытаются успокоить северян. Как сообщили в администрации, вместо рябины на улице Морская посадят 68 кустов венгерской сирени. Так что весна и лето у местных жителей теперь будут ароматнее и ярче.

Вместо спиленных деревьев на Вернеростинском шоссе тоже появятся новые. Это было обязательным требованием к владельцам магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU