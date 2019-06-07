Жители Мурманска возмущены вырубкой деревьев Долине Уюта

СЕГОДНЯ 19:33 2019-06-07T17:15:21+03:00

Смотреть на это больно: столько деревьев было срублено ради остановки. Фото: vk.com/murmanskgroup

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- В Долине Уюта прямо сейчас рубят деревья, и большие, и совсем маленькие. Жалко так, листики только распустились! Прочитали, что Долину будут озеленять, а тут наоборот рубят? - пожаловалась читательница "КП" Ольга, под домом которой сегодня, 7 июня, вовсю летят щепки.

И она не одинока: в соцсетях десятки мурманчан искренне переживают, что зеленый уголок исчезает. Что же происходит?

Оказалось, что деревья пришлось срубить из-за новой остановки у филиала поликлиники №2. Ее сделают на месте старой, расширив и улучшив место для остановки транспорта и нахождения пешеходов, сделав ливневую канализацию, установить дорожные знаки.

К сожалению, без рубки деревьев и кустарника было не обойтись. Действие было согласовано с городской администрацией. Подрядчик должен будет высадить взамен другие.

ИСТОЧНИК KP.RU