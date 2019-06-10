2019-06-10T10:37:04+03:00
Общество

Андрей Чибис попросил выяснить, насколько остра необходимость в вырубке деревьев в Мурманске

А еще врио губернатора Заполярья хочет знать, когда и где будет компенсирован нанесенный природе вред
Елена МОЛОДЦОВА
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С вырубкой деревьев разбирутся на региональном уровне. Фото: соцсетиС вырубкой деревьев разбирутся на региональном уровне. Фото: соцсети
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Народное возмущение о вырубке зеленых насаждений в Долине Уюта в Мурманске докатились и до «белого дома». Напомним, горожан серьезно обеспокоила бурная деятельность рабочих по уничтожению деревьев ради новой остановки у филиала поликлиники №2. В итоге в резонансной ситуации будут разбираться на региональном уровне.

- Меня как и большинство мурманчан беспокоит вырубка деревьев в Мурманске. Ответ, который дал мне вице-губернатор Евгений Никора из отпуска, мол, в городе еще много объектов, которые потребуют таких мер, меня не удовлетворил, - прокомментировал злободневный «зеленый» вопрос врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и дал поручение своей помощнице Ольга Вовк разобраться, насколько остра необходимость в вырубке деревьев.

Кроме того, чиновники должны четко понимать, когда и где будет компенсирован нанесенный природе вред. В конце концов, нельзя вырубить дерево и не посадить взамен новое.

- Любые реализуемые проекты должны быть понятны не только нам с вами, но и простым горожанам. На каждом объекте должен быть паспорт, в котором четко прописано, какие работы ведутся, когда будут завершены и контактные телефоны. Это нормы законодательства! – отметил Андрей Владимирович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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