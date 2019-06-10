2019-06-10T12:09:35+03:00
Происшествия

В Умбе из-за молнии без света остались 309 домов

Почти 4600 человек вынуждены были провести воскресенье без света
Мария ПАШЕНКОВА
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Предварительная версия, почему в Умбе пропало электричество, это гроза.Предварительная версия, почему в Умбе пропало электричество, это гроза.Фото: Тимур ХАНОВ
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Минувшая неделя запомнится северянам грозами. То и дело они обрушивались на разные населенные пункты полуострова. В Мурманске, например, первая зафиксированная в этом году гроза проверила на прочность остановки и горожан.

В пятницу без света остались Росляково и Североморск. Основная причина аварии еще не названа, но природный фактор не исключают. А в воскресенье, 9 июня, электричество пропало в Умбе. Без него в четвертом часу дня оказались 4658 человек в 309 жилых домах. Также провода обесточились в 4 котельных, в числе которых две электрические, 10 социально– значимых объектов, в частности Терская больница, где было 10 пациентов, и Терский комплексный центр социального обслуживания населения с двумя постояльцами.

- Угрозы для этих граждан не было, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Мурманской области. - Предварительная причина отключения удар молнии в линию электропередач.

На месте сразу начались восстановительно-ремонтные работы. К 6 часам вечера того же дня электричество в село вернулось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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