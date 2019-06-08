От Росляково до Североморска: Сразу в несколько городов Мурманской области остались без свет
Остроумию северян остается только позавидовать. А что еще делать, когда вечером пятницы, 7 июня, отключили электричество? Судя по сообщениям в соцсетях, без света остались Росляково, Сафоново и несколько улиц в Североморске.
- Интересно, какая у них от мазка будет? Зимой говорили из-за снега, а сейчас наверно из-за солнца, - предположил Миша Сидоренко, припомнив октябрьские массовые отключения.
Напомним, тогда электричество пропало из-за налипания снега и наледи на ЛЭП в сопках.
Земляки поддержали острослова.
- В трансформаторе вскипело масло из-за жары, - вторил ему Константин Медведев.
Правда, были и более правдоподобные версии: масштабная авария, запланированный взрыв на стройке и т.д. Правда, в этот раз сети «Коэнерго» оказались не причем. В энергетической компании заявили, что проблемы у сторонней организации.
ИСТОЧНИК KP.RU