2019-06-08T08:32:25+03:00
Происшествия

От Росляково до Североморска: Сразу в несколько городов Мурманской области остались без свет

Электричество пропало из-за масштабной аварии
Елена ЧУМАКОВА
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В пятницу вечером ЗАТО Североморск почти весь остался без света.В пятницу вечером ЗАТО Североморск почти весь остался без света.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Остроумию северян остается только позавидовать. А что еще делать, когда вечером пятницы, 7 июня, отключили электричество? Судя по сообщениям в соцсетях, без света остались Росляково, Сафоново и несколько улиц в Североморске.

- Интересно, какая у них от мазка будет? Зимой говорили из-за снега, а сейчас наверно из-за солнца, - предположил Миша Сидоренко, припомнив октябрьские массовые отключения.

Напомним, тогда электричество пропало из-за налипания снега и наледи на ЛЭП в сопках.

Земляки поддержали острослова.

- В трансформаторе вскипело масло из-за жары, - вторил ему Константин Медведев.

Правда, были и более правдоподобные версии: масштабная авария, запланированный взрыв на стройке и т.д. Правда, в этот раз сети «Коэнерго» оказались не причем. В энергетической компании заявили, что проблемы у сторонней организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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