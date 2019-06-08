От Росляково до Североморска: Сразу в несколько городов Мурманской области остались без свет

СЕГОДНЯ 08:32 2019-06-08T08:32:25+03:00

В пятницу вечером ЗАТО Североморск почти весь остался без света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Остроумию северян остается только позавидовать. А что еще делать, когда вечером пятницы, 7 июня, отключили электричество? Судя по сообщениям в соцсетях, без света остались Росляково, Сафоново и несколько улиц в Североморске.

- Интересно, какая у них от мазка будет? Зимой говорили из-за снега, а сейчас наверно из-за солнца, - предположил Миша Сидоренко, припомнив октябрьские массовые отключения.

Напомним, тогда электричество пропало из-за налипания снега и наледи на ЛЭП в сопках.

Земляки поддержали острослова.

- В трансформаторе вскипело масло из-за жары, - вторил ему Константин Медведев.

Правда, были и более правдоподобные версии: масштабная авария, запланированный взрыв на стройке и т.д. Правда, в этот раз сети «Коэнерго» оказались не причем. В энергетической компании заявили, что проблемы у сторонней организации.

ИСТОЧНИК KP.RU