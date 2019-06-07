2019-06-07T17:09:18+03:00
Общество

Первая гроза в Мурманске: проверку ливнем не прошли остановки и лестница

Одни горожане пытались спрятаться от дождя, другие «молились» выглянувшему солнышку [фото, видео]
Мария ПАШЕНКОВАЕлена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Новые остановки не справились с первой мурманской грозой: что под ними, что рядом - одинаково мокро. Фото: Сергей ЕщенкоНовые остановки не справились с первой мурманской грозой: что под ними, что рядом - одинаково мокро. Фото: Сергей Ещенко
Изменить размер текста:

Синоптики заранее предупреждали, что на Кольский полуостров в конце этой недели местами обрушатся ливневые дожди. Правда, мало, кто ожидал, что это будет так шокирующее красиво. 6 июня в Мурманске прогремела гроза . Да как! Словно вторя строка Пушкина (к слову, это представление разыгралось в день рождения поэта), как буря мглою небо кроет.

- Дорога превратилась в реку, - поделились впечатлениями автомобилисты в группе «Мурманск ДТП ЧП».

6 июня, в день рождения Пушкина, в Мурманске было поэтично: буря мглою небо кроет. Фото: Юлия Рубичева

6 июня, в день рождения Пушкина, в Мурманске было поэтично: буря мглою небо кроет. Фото: Юлия Рубичева

К слову, накрыло ливнем не весь город. Жители Октябрьского и Ленинского округов бежали в укрытия, лишь бы спастись от дождя. А вот в Первомайском округе светило солнце, разве что поднялся сильный ветер. Ливень шел от Североморска.

Гидрометеостанция в столице Заполярья отметила первую официальную грозу в этом году и 2 миллиметра выпавших осадков в центральной части области и целых 7 – на севере.

- Грозы в начале июня являются одним из признаков начала лета на Кольском полуострове. Как правило, в Мурманске в июне отмечается 1-2 дня с грозой, в отдельные годы - до 6 дней, - Мурманский гидрометцентр.

Сильный ливень в Мурманске 6 июня 2019.Фото: vk.com/pogoda51

Правда, с заявлением, что молнии в этом году в облцентре сверкали, согласны не все.

- По факту это уже вторая гроза в 2019, - отмечает группа «Погода в Мурманске». – Первая была 12 мая.

Ах, какой воздух в Мурманске после дождя! Фото: Андрей Краснов

Ах, какой воздух в Мурманске после дождя! Фото: Андрей Краснов

Тем не менее, городская инфраструктура спасовала перед проливным дождем. Дороги в считанные минуты превратились в полноводные реки, лестницы – в водопады, а современные узкие остановочные комплексы обнажили свою неэффективность.

- Ветер направлял струи дождя внутрь остановки, и прятавшиеся там люди быстро промокли, - поделилась впечатлениями мурманчане, пытавшиеся укрыться от непогоды.

- Отремонтированная не так давно лестница, ведущая на улицу Буркова, произвела фурор. Новые фонтаны в пешей доступности, - описала увиденное Татьяна Зайцева.

Сильный ливень в Мурманске 6 июня 2019 - лестница Буркова.Видео: Татьяна Зайцева

Зато после непогоды над Мурманском раскинулась прекрасная двойная радуга. Некоторые особо обрадовавшиеся северяне выбегали из своих укрытий, протягивая руки небу, словно приветствуя солнышко.

И финальный аккорд ливня - Фото: Надежда Пархоменко

И финальный аккорд ливня - Фото: Надежда Пархоменко

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жители Мурманска возмущены вырубкой деревьев Долине Уюта
В Мурманске накрыли цех с неопознанной рыбой
Мурманчан предупреждают об извращенцах в Первомайском и Ленинском районах города
В Мурманске высадят более 300 тысяч календул, маргариток, петуний, бархатцев и львиного зева
Мурманчане выйдут на пробежку с подушками
Отопление в Мурманске отключат в воскресенье
В Кандалакше щенка с кирпичом на шее выкинули в залив
СКР назвали причину смерти 82-летней постоялицы дома-интерната в Кандалакше
Кандалакше подарят малые объекты из натурального материала
Первый пошел: Одного из похитителей мурманского бизнесмена посадили на 6,5 лет
Почти 500 домов в Мурманске остались без отопления и горячей воды из-за аварии
Самую высокую зарплату в Мурманской области обещают прорабам по дорожным работам
В Мурманске буйный пассажир разбил окно в маршрутке
Отопительный сезон заканчивается в Мончегорске, Оленегорске и ЗАТО Александровск