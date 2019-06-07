Первая гроза в Мурманске: проверку ливнем не прошли остановки и лестница

Синоптики заранее предупреждали, что на Кольский полуостров в конце этой недели местами обрушатся ливневые дожди. Правда, мало, кто ожидал, что это будет так шокирующее красиво. 6 июня в Мурманске прогремела гроза . Да как! Словно вторя строка Пушкина (к слову, это представление разыгралось в день рождения поэта), как буря мглою небо кроет.

- Дорога превратилась в реку, - поделились впечатлениями автомобилисты в группе «Мурманск ДТП ЧП».

6 июня, в день рождения Пушкина, в Мурманске было поэтично: буря мглою небо кроет. Фото: Юлия Рубичева

К слову, накрыло ливнем не весь город. Жители Октябрьского и Ленинского округов бежали в укрытия, лишь бы спастись от дождя. А вот в Первомайском округе светило солнце, разве что поднялся сильный ветер. Ливень шел от Североморска.

Гидрометеостанция в столице Заполярья отметила первую официальную грозу в этом году и 2 миллиметра выпавших осадков в центральной части области и целых 7 – на севере.

- Грозы в начале июня являются одним из признаков начала лета на Кольском полуострове. Как правило, в Мурманске в июне отмечается 1-2 дня с грозой, в отдельные годы - до 6 дней, - Мурманский гидрометцентр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/713553" frameborder="0"></iframe> Сильный ливень в Мурманске 6 июня 2019.Фото: vk.com/pogoda51

Правда, с заявлением, что молнии в этом году в облцентре сверкали, согласны не все.

- По факту это уже вторая гроза в 2019, - отмечает группа «Погода в Мурманске». – Первая была 12 мая.

Ах, какой воздух в Мурманске после дождя! Фото: Андрей Краснов

Тем не менее, городская инфраструктура спасовала перед проливным дождем. Дороги в считанные минуты превратились в полноводные реки, лестницы – в водопады, а современные узкие остановочные комплексы обнажили свою неэффективность.

- Ветер направлял струи дождя внутрь остановки, и прятавшиеся там люди быстро промокли, - поделилась впечатлениями мурманчане, пытавшиеся укрыться от непогоды.

- Отремонтированная не так давно лестница, ведущая на улицу Буркова, произвела фурор. Новые фонтаны в пешей доступности, - описала увиденное Татьяна Зайцева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/713555" frameborder="0"></iframe> Сильный ливень в Мурманске 6 июня 2019 - лестница Буркова.Видео: Татьяна Зайцева

Зато после непогоды над Мурманском раскинулась прекрасная двойная радуга. Некоторые особо обрадовавшиеся северяне выбегали из своих укрытий, протягивая руки небу, словно приветствуя солнышко.