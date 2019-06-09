Мурманчане на Украине спасли из фоторабства 15-летнюю обезьянку

СЕГОДНЯ 16:37 2019-06-09T15:41:19+03:00

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Центре помощи диким животным "Велес", что находится в Ленинградской области, много северян. Сюда приехал лосенок, которого выкармливали молоком в Полярных Зорях, в свое время дорогу из Заполярья совершил волчонок.

А на днях жители Мурманской области привезли сюда... обезьянку. Животное много лет находилось в фоторабстве: с ним фотографировали туристов на Украине. Северяне увидев, в каком состоянии находится старушка Лола (а ей уже 15 лет),не смогли ее оставить.

- Девочка передана нам с большими проблемами по зрению, слепнет, - рассказали в "Велесе".

Таких пострадавших в контактных зоопарках, передвижных цирках и просто в туристических городах животных много.

Напомним, что недавно под Оленегорском нашли трех зайчат, которые родились прямо на парковке кафе. Один из малышей умер, а вот остальных смогли довезти до Москвы, где их теперь выхаживают.

ИСТОЧНИК KP.RU