В комитете по культуре и искусству Мурманской области поддержали BadComedian

СЕГОДНЯ 16:04 2019-06-05T16:04:32+03:00

Заместитель председателя Евгений Гоман считает, что творчество не может жить без культуры

Изменить размер текста: A A

Ждала ли кинокомпания Kinodanz, которая хочет судиться с блогером Евгением Баженовым или BadComedian, такой шумихи вокруг ситуации? По меньшей мере, не исключали такую возможность. За один из самых известных каналов на YouTube, заступились Федор Бондарчук, Виталий Милонов, Сарик Андреасян.

В поддержку блогера выступил заместитель председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Евгений Гоман (к слову, в Минкульте от конфликта отстранились). Напомним, в сети он ведет дневник чиновника, в котором озвучивает своим мысли.

В новом выпуске Евгений хотел обратиться к работникам культуры, но не смог пройти мимо острой темы. Зампред пояснил, почему нельзя закрывать канал блогера, - без критики творчество будет топтаться на месте.

- Заработала сумасшедшая машина цензуры. Критики важны, и в Мурманской области их нет, - рассказал Евгений Гоман. - Я призываю вас поддержать BadComedian репостами и своим мнениvе в социальных сетях. Если у вас есть выход на депутатов – пишите запрос, высказывайте свое мнение.

Также Евгений рассказал, что надеется к концу года создать пул критиков в области, для которых смогут организовать мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU