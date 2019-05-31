2019-05-31T09:59:46+03:00
Общество

Евгений Гоман решил вести видеодневник чиновника

Предложение стать заместителем председателя комитета по культуре Мурманской области лишило его душевного покоя
Елена МОЛОДЦОВА
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Евгений Гоман пожелал удачи и себе и подписчикам. Фото: Из личного архива Евгения ГоманаЕвгений Гоман пожелал удачи и себе и подписчикам. Фото: Из личного архива Евгения Гомана
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Ровно три недели назад Мурманск взбудоражила новость о том, что известный активного общественного деятеля и создателя «Арктического театра» Евгения Гомана пригласили на должность чиновника. И уже 20 мая врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис представил нового заместителя председателя комитета по культуре региона правительству Мурманской области. Правда, пока на этом все и закончилось – в самом ведомстве «Комсомолке» сказали, что Евгений Гоман пока на работу не вышел. Зато на днях появился видеодневник новоявленного чиновника, в котором он рассказал о том, как трудно ему далось решение поменять работу.

- Предложение было совершенно неожиданное и сногсшибательное в прямом смысле слова. Я потерял покой души и спустя три недели понял, что об этом надо рассказывать, - обратился он к своим подписчикам в Instagram Евгений Гоман. – Я понимаю, что сфера, в которую я сейчас ввязался, крайне сложная. Да и, признаться, пока не знаю, правильно ли сделал или нет.

Чиновник намерен рассказывать в своем видеодневнике о том, что происходит с ним и с культурой Мурманской области в целом, по крайней мере, на том уровне, на котором Евгений ее понимает. Гоман уверен, что его заметки будут небезынтересны подписчикам, а он получит обратную связь.

evgenygomanevgenygoman
#дневникичиновника Часть 1. Вступление.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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