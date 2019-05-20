2019-05-20T10:55:44+03:00
Общество

Евгения Гомана представили правительству Мурманской области

Врио губернатора региона Андрей Чибис попросил его сделать культуру более современной
Елена МОЛОДЦОВА
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Впереди у Евгения Гомана много работы. Фото: Из личного архива Евгения ГоманаВпереди у Евгения Гомана много работы. Фото: Из личного архива Евгения Гомана
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Еще в пятницу, 17 мая, стало известно о том, что известного в Заполярье общественного деятеля Евгения Гомана назначили заместителем председателя комитета по культуре Мурманской области. На традиционном оперативном совещании сегодня правительству региона его представил врио губернатора Андрей Чибис.

- Мы несколько раз общались на предмет того, как сделать культуру более современной и как сделать так, чтобы государственная инфраструктура работала как сервис по поддержке и продвижению инициатив от творческих людей нашей области. По результатам этих дискуссий и после обсуждения с экспертами и деятелями культуры было принято решение назначить Евгения Гомана на эту должность. Тем более, что он человек на Кольском полуострове известный и в представлении не нуждается, - отметил Андрей Владимирович.

И с первого рабочего дня новому зампреду помимо культуры поручили заняться и молодежной политикой. Чибис также подчеркнул, что нельзя помешать той работе, которая уже ведется особенно в малых городах и сельской местности, надо просто вдохнуть в нее новую жизнь и добавить современного искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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