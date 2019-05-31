2019-05-31T17:40:32+03:00
Общество

Руководитель Общественной палаты Мурманской области про переименование аэропорта: «К мнению северян нужно прислушаться»

Ранее ОП региона выступала против присвоения имени Николая II воздушной гавани Заполярья
Светлана УФИМЦЕВА
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Новые названия были выбраны на конкурсе «Великие имена России», проведенном в 2018 году. Фото: правительство Мурманской области.Новые названия были выбраны на конкурсе «Великие имена России», проведенном в 2018 году. Фото: правительство Мурманской области.
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В декабре 2018 года общественная палата региона выступила против присвоения аэропорту Мурманска имени Николая II. Ее председателем на тот момент был Юрий Мананков, который говорил, что большинство местных жителей в принципе высказались против нововведения.

– Никто в начале конкурса не агитировал голосовать «за» или «против» определенного кандидата. Если часть общества выступает с протестом, то не стоит ли остановиться? – обращался тогда к читателям «КП» Юрий Юрьевич.

Похожей позиции придерживается и новый руководитель Общественной палаты Мурманской области Ольга Журба.

– Представители ОП были разочарованы не тем, что у нас лидером голосования стал Николай II, а тем, что выступления активных деятелей могли оказать влияние на мнение мурманчан. К мнению местных жителей нужно прислушаться и в дальнейшем взять на заметку - система организации проведения подобных опросов должна быть более этична, – рассказала нам сегодня Ольга Викторовна.

Напомним, представитель организации «Дети Великой Отечественной войны» города Мончегорска Ольга Журба была избрана председателем Общественной палаты шестого состава в феврале 2019-го.

– Если посмотреть на обсуждение вопроса с разных сторон, то оно имело много положительных моментов. Большое количество людей, которые ознакомились с темой разногласия, в итоге начали открывать для себя историю родного Мурмана, – подчеркнула она. – Мое личное мнение, что все три кандидатуры, представленные на голосовании в финальном этапе отбора, достойные.

Владимир Путин подписал указ о присвоении 44 аэропортам страны имен выдающихся деятелей утром 31 мая. Причем в списке не упоминаются Волгограда и Санкт-Петербург. Как сообщила Общественная палата РФ, регионы попросили организаторов конкурса приостановить участие этих городов в проекте «во избежание поляризации общественных настроений».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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