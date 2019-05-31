2019-05-31T14:59:32+03:00
Общество

Теперь официально: Мурманскому аэропорту присвоено имя Николая II

Наталья Поклонская успела поздравить россиян с этой «общей победой»
Светлана УФИМЦЕВА
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В соцсетях создают вариации на тему «Как будет выглядеть аэропорт Мурманска после переименования».В соцсетях создают вариации на тему «Как будет выглядеть аэропорт Мурманска после переименования».
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Президент России Владимир Путин сегодня, 31 мая 2019 года, подписал указ «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством». Таким образом поставлена точка в споре, который развернулся вокруг аэропорта «Мурманск», в конце прошлого года.

Новое название получили 44 аэропорта страны – главная воздушная гавань Заполярья теперь носит имя Николая II.

– Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, – сказано в документе.

Согласно ему, московскому аэропорту «Шереметьево» присвоено имя поэта Александра Пушкина, также столичному «Домодедово» - ученого Михаила Ломоносова, а санкт-петербургскому «Внуково» - авиаконструктора Андрея Туполева.

Сегодняшнее подписание стало для мурманчан неожиданностью, поскольку они надеялись на пересмотр итогов народного голосования, которое проходило в рамках проекта «Великие имена России».

Напомним, открылось оно 11 октября, причем с каждым этапом отбора внимание к нему росло в геометрической прогрессии. Изначально выдвигались претенденты на имя, а со временем сформировалась десятка лучших. В финале отбора осталось только три кандидатуры: для заполярного аэропорта – это император Николай II, полярник Иван Папанин и летчик Борис Сафонов.

Итоги финального голосования. Конкурс проводился с 11 октября по 30 ноября 2018 года в четыре этапа.

Итоги финального голосования. Конкурс проводился с 11 октября по 30 ноября 2018 года в четыре этапа.

К середине ноября в лидеры вырвался правитель, за которого активно агитировала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

– Особенно радует, что аэропорт Мурманска получил имя Николая. Это наша общая победа: россияне проголосовали, и нас услышали, – написала она на своей странице в социальных сетях.

Надо сказать, что в момент выбора из-за Натальи Владимировны члены общественной палаты Мурманской области обратились в Общественную палату России с просьбой исключить аэропорт города-героя из участников проекта. Против переименования выступили и местные коммунисты, организовав акцию протеста.

– Мы продолжим выступать против, будем писать и будем говорить. Что же это за издевательство такое, – прокомментировал «КП» новость руководитель фракции «КПРФ» в Мурманской областной думе Геннадий Степахно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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