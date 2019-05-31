Теперь официально: Мурманскому аэропорту присвоено имя Николая II
Президент России Владимир Путин сегодня, 31 мая 2019 года, подписал указ «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством». Таким образом поставлена точка в споре, который развернулся вокруг аэропорта «Мурманск», в конце прошлого года.
Новое название получили 44 аэропорта страны – главная воздушная гавань Заполярья теперь носит имя Николая II.
– Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, – сказано в документе.
Согласно ему, московскому аэропорту «Шереметьево» присвоено имя поэта Александра Пушкина, также столичному «Домодедово» - ученого Михаила Ломоносова, а санкт-петербургскому «Внуково» - авиаконструктора Андрея Туполева.
Сегодняшнее подписание стало для мурманчан неожиданностью, поскольку они надеялись на пересмотр итогов народного голосования, которое проходило в рамках проекта «Великие имена России».
Напомним, открылось оно 11 октября, причем с каждым этапом отбора внимание к нему росло в геометрической прогрессии. Изначально выдвигались претенденты на имя, а со временем сформировалась десятка лучших. В финале отбора осталось только три кандидатуры: для заполярного аэропорта – это император Николай II, полярник Иван Папанин и летчик Борис Сафонов.
Итоги финального голосования. Конкурс проводился с 11 октября по 30 ноября 2018 года в четыре этапа.
К середине ноября в лидеры вырвался правитель, за которого активно агитировала депутат Госдумы Наталья Поклонская.
– Особенно радует, что аэропорт Мурманска получил имя Николая. Это наша общая победа: россияне проголосовали, и нас услышали, – написала она на своей странице в социальных сетях.
Надо сказать, что в момент выбора из-за Натальи Владимировны члены общественной палаты Мурманской области обратились в Общественную палату России с просьбой исключить аэропорт города-героя из участников проекта. Против переименования выступили и местные коммунисты, организовав акцию протеста.
– Мы продолжим выступать против, будем писать и будем говорить. Что же это за издевательство такое, – прокомментировал «КП» новость руководитель фракции «КПРФ» в Мурманской областной думе Геннадий Степахно.
ИСТОЧНИК KP.RU