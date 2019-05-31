2019-05-31T15:13:18+03:00
Дом. Семья

В Североморске на улице Окольной заметили медведя

А еще косолапого заметили на дороге в Ловозеро и у поселка Енский
Елена МОЛОДЦОВА
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А этого хозяина леса северяне встретили по дороге в Ловозеро. Фото: Подслушано в ОленегорскеА этого хозяина леса северяне встретили по дороге в Ловозеро. Фото: Подслушано в Оленегорске
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Лето на носу, природа проснулась от зимней спячки, а вместе с ней активизировались и дикие звери. Напомним, на днях зоозащитникам пришлось спасать новорожденных зайчат, которых мама родила прямо на парковке у придорожного кафе между Оленегорском и Мончегорском, а по Ковдору бегал перепуганный лось. Теперь же северяне стали то тут, то там встречаться с медведями.

Так хозяина леса встретили в лесополосе в районе улицы Окольной в Североморске. Правда, косолапый, заметив автомобиль, поспешил ретироваться. О подобном случае, но в районе Шуми-городка сообщают и в группе «Суровый Мурманский Поселок Ёнский». Там видели взрослого медведя 29 мая, а еще раньше встречали и медведицу с двумя малышами. Еще одного хозяина леса водители заметили по дороге в Ловозеро. Правда, ни об одном из этих случаев в госохотнадзоре не слышали.

- Сообщения о том, что медведи подходя близко к населенным пунктам, поступали к нам из деревни Самь-Сыйт, Туломы и Верхнетуломского, - отметили в отделе государственного охотничьего надзора минприроды по Мурманской области. – Если вы заметили хозяина леса в городе или поселке, звоните нам по телефонам: 486-819, 486-821 или 486-809.

Медведь под Североморском.Хозяина леса заметили на окраине города Североморска. Автор: Александр Алексеев! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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