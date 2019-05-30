СЕГОДНЯ 14:27 2019-05-30T14:27:26+03:00

Животное случайно забежало в город и было очень напугано. Фото: magspace.ru

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Прямо в эти минуты в Ковдоре разворачивается спасательная операция. Еще бы по улицам носится дикое парнокопытное весом под полтонны, да еще и изрядно напуганное.

- О том, что в городе замечен лось, по телефону 112 сообщили местные жители. Животное увидели на кладбище недалеко от жилых домов примерно час назад. Видимо сохатого напугали проезжающие мимо машины, и он рванул в центр, - рассказали «КП» в Единой дежурно-диспетчерский службе Ковдорского района.

К слову, теперь лесной житель мечется по городу не в гордом одиночестве, а в сопровождении охотоведов и полиции. В региональном УМВД подтвердили, что местные жители, действительно, заметили в Ковдоре сохатого, но когда сотрудники ППС приехали, что обнаружили только следы животного, которые вели в лес.

- Перед нашими сотрудниками стоит задача направить лося в нужную сторону, чтобы он самостоятельно ушел в лес, - объясняют в отделе государственного охотничьего надзора министерства природных ресурсов Мурманской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/711913" frameborder="0"></iframe> По Ковдору бегает лось.Сохатого напугали проезжающие мимо машины, и он забежал в город. Автор: ВКовдоре - информационный портал г. Ковдор! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU