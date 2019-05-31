Собственник оценил стоимость украденного в Мурманской области моста в 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:44 2019-05-31T12:20:42+03:00

У полиции пока нет подозреваемых, кто мог похитить целых пролет железнодорожной переправы

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То, что на Кольском полуострове неизвестные среди бела дня стащили мост через реку Умбу, обсуждает вся Россия. Напомним, бдительные жители поселка Коашва хватились железнодорожной переправы 26 мая, заметив, что еще десять дней назад пролет был на месте. К слову, мост уже много лет не эксплуатировался и никак не повлиял на транспортное сообщение между двумя берегами водоема. В полиции начали проверку, но на след злоумышленников выйти пока не удалось.

- На сегодняшний день установлен собственник пропавшего мостового сооружения. Это одно из предприятий Апатитско-Кировского района. О том, что неизвестные похитили его имущество, владелец узнал из СМИ. Причиненный ущерб он оценил в 600 тысяч рублей, - рассказала заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

А вот подозреваемых в ограблении века, как окрестили этот случай федеральные СМИ, по-прежнему нет. Полиция продолжает проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU