2019-05-29T13:54:51+03:00
Происшествия

В Мурманской области украли мост: Полиция ищет переправу и ее собственника

В администрации Кировска на балансе путепровод не стоял
Елена ЧУМАКОВА
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Если так дальше пойдет, то мост через реку Умбу исчезнет совсем. Фото: "Суровая реальность"Если так дальше пойдет, то мост через реку Умбу исчезнет совсем. Фото: "Суровая реальность"
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Ограблением века уже назвали то, что произошло в Мурманской области. Вот уже третий день правоохранительные органы ищут целый пролет моста через реку Умба, исчезновение которого заметили жители поселка Коашва. Напомним, северяне обратились в полицию, сообщив о краже путепровода, который был железнодорожной переправой и уже много лет не использовался. По одной из версий мост украли, чтобы сдать на металлолом.

- На снимках, сделанных еще 16 мая, видно, что со дна реки торчит огромный кусок металлической конструкции, а спустя десять дней и он пропал, - рассуждает портал «Суровая реальность». - Природные явления обрушить мост не могли. Даже если приплести сюда ледоход, то почему тогда не унесло и соседний более низкий автомобильный мост? Скорее всего, металлисты сдернули конструкцию в воду, а там уже не спеша разобрали на детали.

Правда, пока можно только предполагать, куда испариться целый пролет железобетонного моста. По словам местных жителей, рельсы с брошенной на произвол судьбы переправы сняли уже давно.

- Дорога, которая идет параллельно этому пропавшему мосту, с ней все в порядке и сообщение с противоположным берегом реки Умбы не нарушено. К слову, на той стороне нет населенных пунктов, поселок Октябрьский не существует как муниципальное образование, - объяснила пресс-секретарь администрации Кировска Татьяна Никуличева. - Сама дорога принадлежит Мурманскавтодору. Пропавший мост много лет не эксплуатировался и на балансе города не находится.

Рассказать подробности идущей полным ходом проверки не могут и в полиции.

- Сейчас сотрудники устанавливают собственника пропавшего объекта и злоумышленников. Проверка продолжается, - отметили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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