2019-05-27T11:50:05+03:00
Происшествия

В Мурманской области украли мост через реку Умба

Скорее всего, переправу сдали в металлолом
Елена МОЛОДЦОВА
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Мост исчез, а искать его придется полиции. Фото: соцсетиМост исчез, а искать его придется полиции. Фото: соцсети
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Мостам на Кольском полуострове не везет от слова совсем. Напомним, месяц назад в Шонгуе ледоход унес понтонную переправу, а на прошлой неделе сгорел и аварийный путепровод через реку Кола. Теперь череда невезения докатилась и до центра Мурманской области. На выходных жители Коашвы обнаружили, что мост через реку Умба таинственным образом исчез.

Когда именно, канула в Лету железнодорожная переправа сказать не может никто, поскольку ветка вела на Ловозерский ГОК, уже много лет не эксплуатировалась, и за ней никто не следил. Более того, на данный момент даже неизвестно, кто собственник пропавшего объекта, который вероятнее всего неизвестные распилили и сдали в металлолом.

- В воскресенье, 26 мая, в полицию поступило заявление от местных жителей. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение, - прокомментировала начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

По словам источника "КП", найти металлистов, покусившихся на переправу, должны быстро - поскольку такие лица у полиции все на перечет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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