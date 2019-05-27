2019-05-27T14:07:15+03:00
Общество

В Мурманской области убрали города, дело осталось за свалками в гаражах

А заменить контейнеры для сбора мусора намерены за счет федерального бюджета
Елена МОЛОДЦОВА
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Свалки в гаражах должны убрать муниципалитеты. Фото: соцсетиСвалки в гаражах должны убрать муниципалитеты. Фото: соцсети
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С первого дня, как врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис ступил на кольскую землю, он потребовал вылизать города и поселки к лету, а уж сколько раз грозил пальцем муниципалитетам и не перечесть. Но зато порядок навели.

- Работа по уборке территорий выполнена! На завершающий этап вышли Кировск, Ковдор и Ревда - в порядок осталось привести всего 21 двор, - доложил на «оперативке» министра энергетики и ЖКХ региона Владимир Гноевский. – Однако мы столкнулись с новой проблемой – много обращений поступает по поводу свалок в гаражных кооперативах. Мириться с этим невозможно!

Несмотря на то, что территория автогородков, как правило, не за кем не закреплена, порядок в них наводить придется муниципальной власти. Андрей Чибис пообещал провести выборочные проверки и покарать тех, кто ослушался. А, меж тем, встреча Андрея Владимировича с генеральным директором Управления отходами Олегом Сынковым начинает приносить плоды.

- В течение двух месяцев новый мусоровоз ждут в Кандалакше, также заявка отправлена по Умбе, - отметил Владимир Гноевский. – Совместно с региональным оператором разрабатывается проект по замене и ремонту контейнерных площадок, а также замене емкостей для сбора мусора на заглубленные. До 1 июня заявка будет отправлена в министерство строительства России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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