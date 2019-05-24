В Териберке меньше чем за месяц ликвидируют две крупные свалки
Под занавес рабочей недели врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис решил проблему, которая появилась еще несколько лет назад. Напомним, 20 мая на оперативном совещании показали ролик о чистоте в Коле и Териберке. Засилье мусора на побережье Баренцева моря вызвало праведный гнев Андрея Чибиса. Он встретился с представителями Управления отходами лично и – о, чудо! – смог сдвинуть с месте многолетнюю проблему свалок в Териберке.
- Хочется, чтобы мы были передовиками в стране по реформе обращения с мусором. Рассчитываю, что наши отношения будут развиваться в русле эффективной работы, - подчеркнул Андрей Владимирович. – Северяне платят за услуги оператора ТКО порядка 130 рублей с человека в месяц. За эти деньги они вправе получить, действительно, качественную услугу.
Региональный оператор с доводами врио главы Заполярья согласился и обязался до 21 июня ликвидировать в Териберке две крупные свалки. Это прекрасно! Но ведь проблема с мусором есть не только там.
- Принято принципиальное решение в ближайшее время уйти от использования сторонних подрядчиков в вывозе мусора и заняться этой работой своими силами, создав замкнутый цикл работы с отходами. Кроме того, в течение недели будет окончательно доработана система перерасчета для выехавших из региона граждан, - отметил генеральный директор Управления отходами Олег Сынков.
В компании также намерены активизировать работу по запуску производства RDF-топлива для теплогенерации и созданию экотехнопарка на юге Кольского полуострова.
Кола vs Териберка: видеооператоры Андрея Чибиса сняли ситуацию в обоих городах.Видеоператоры от правительства Мурманской области, снимающие как убираются в городах и поселках региона, посетили Териберку и Колу. Разница очевидна. Автор: Правительство Мурманской области! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU