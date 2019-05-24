В Териберке меньше чем за месяц ликвидируют две крупные свалки

СЕГОДНЯ 09:37 2019-05-24T09:50:18+03:00

Скоро от этой свалки и следа не останется. Фото: Правительство Мурманской области

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Под занавес рабочей недели врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис решил проблему, которая появилась еще несколько лет назад. Напомним, 20 мая на оперативном совещании показали ролик о чистоте в Коле и Териберке. Засилье мусора на побережье Баренцева моря вызвало праведный гнев Андрея Чибиса. Он встретился с представителями Управления отходами лично и – о, чудо! – смог сдвинуть с месте многолетнюю проблему свалок в Териберке.

- Хочется, чтобы мы были передовиками в стране по реформе обращения с мусором. Рассчитываю, что наши отношения будут развиваться в русле эффективной работы, - подчеркнул Андрей Владимирович. – Северяне платят за услуги оператора ТКО порядка 130 рублей с человека в месяц. За эти деньги они вправе получить, действительно, качественную услугу.

Региональный оператор с доводами врио главы Заполярья согласился и обязался до 21 июня ликвидировать в Териберке две крупные свалки. Это прекрасно! Но ведь проблема с мусором есть не только там.

- Принято принципиальное решение в ближайшее время уйти от использования сторонних подрядчиков в вывозе мусора и заняться этой работой своими силами, создав замкнутый цикл работы с отходами. Кроме того, в течение недели будет окончательно доработана система перерасчета для выехавших из региона граждан, - отметил генеральный директор Управления отходами Олег Сынков.

В компании также намерены активизировать работу по запуску производства RDF-топлива для теплогенерации и созданию экотехнопарка на юге Кольского полуострова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/709910" frameborder="0"></iframe> Кола vs Териберка: видеооператоры Андрея Чибиса сняли ситуацию в обоих городах.Видеоператоры от правительства Мурманской области, снимающие как убираются в городах и поселках региона, посетили Териберку и Колу. Разница очевидна. Автор: Правительство Мурманской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU