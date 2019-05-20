На побережье Баренцева моря ситуация с мусором запущена катастрофически

СЕГОДНЯ 15:40 2019-05-20T15:40:17+03:00

В ролике о чистоте в городах Мурманской области засветились Кола и Териберка [видео]

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Как и обещал неделю назад врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, видеооператоры продолжают колесить по просторам Кольского полуострова, снимая на камеры самые чистые и самые грязные его уголки. Напомним, в прошлый раз на оперативном совещании засветились Мурманск и Оленегорск. В последнем все было достаточно неплохо, поэтому ответ пришлось держать главе администрации столицы Заполярья Андрею Сысоеву.

- Из 29 адресов, которые были указаны в видеоролике, по 17 работы закончились. Остальные 12 переданы владельцам территорий и график устранения недочетов уже составлен. Правда, есть среди них и проблемы с фасадами, которые отремонтировать за одну неделю нельзя. Тем не менее, работы намечены, - отрапортовал Андрей Иванович.

Доклад руководство устроил, и правительству Мурманской области показали новый ролик. На этот раз в кадр видеокамер попали Кола и Териберка.

- Называется «Почувствуйте разницу». Териберка - одна из жемчужин Мурманской области, а ситуация с ней запущена катастрофически. То, что там происходит, не вписывается ни в какие рамки. Жду на этой неделе предложений по исправлению ситуации от главы администрации Кольского района и, разумеется, конкретных действий, - возмутился Андрей Чибис.

А еще врио главы региона подчеркнул, что если местные власти не начнут выполнять договоренности с правительством и до 1 июня не наведут порядок на своих территориях, то разговаривать с ними будут по-другому. Уговаривать убираться больше никто не будет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/709910" frameborder="0"></iframe> Кола vs Териберка: видеооператоры Андрея Чибиса сняли ситуацию в обоих городах.Видеоператоры от правительства Мурманской области, снимающие как убираются в городах и поселках региона, посетили Териберку и Колу. Разница очевидна. Автор: Правительство Мурманской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU