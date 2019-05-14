За чистотой городов Мурманской области будут следить… видеооператоры

14 Май 16:00 2019-05-14T16:00:46+03:00

Экшен операторам можно не искать - его полно, только снимать успевай. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Сколько бы не грозил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис пальцем из «белого» дома местной власти, призывая убрать с улиц городов и поселков мусор и грязь, чиновники пока не сильно торопятся. В этом лично убедился Андрей Владимирович, нагрянув с неофициальным визитом в начале мая в Мончегорск, Оленегорск и Апатиты.

- Как можно мириться с грязью в городах? Мне хватило 45 минут, чтобы объехать весь Мончегорск и увидеть, что целый спальный район утопает в мусоре, территория у памятника участникам Великой Отечественной войны не почищена. Указание выполнили - убрали. А что без меня этого сделать было нельзя?, - разразился пламенной речью на «оперативке» Андрей Чибис и дал поручение каждому главе объехать свои владения.

Более того, местных властей ждал сюрприз. Оказывается, с недавних пор по Кольскому полуострову колесят видеооператоры, которые снимают весь бардак, который творится в городах. В первом таком ролике засветились Мурманск и Оленегорск. Кстати, на фоне последнего столица Заполярья буквально утопает в грязи.

- Считайте ролики, которые теперь будем смотреть на каждом оперативном совещании, являются техзаданием для уборки территории, - подчеркнул Андрей Владимирович.

По словам министра ЖКХ Мурманской области Владимира Гноевского, заседание штаба по уборке территорий теперь станут выездными, а оценивать работу местных властей в этом направлении будут вместе с жителями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/708656" frameborder="0"></iframe> Ролик о мусоре в Мурманской области №1.По поручению врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса видеооператоры ездят по Кольскому полуострову и снимают, где местные власти забыли убраться. Первыми в кадр попали Мурманск и Оленегорск. Автор: Правительство Мурманской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU