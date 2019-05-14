2019-05-14T16:00:46+03:00
Общество

За чистотой городов Мурманской области будут следить… видеооператоры

Штаб по наведению порядка будет оценивать работу муниципалитетов вместе с жителями [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Экшен операторам можно не искать - его полно, только снимать успевай.Экшен операторам можно не искать - его полно, только снимать успевай.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Сколько бы не грозил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис пальцем из «белого» дома местной власти, призывая убрать с улиц городов и поселков мусор и грязь, чиновники пока не сильно торопятся. В этом лично убедился Андрей Владимирович, нагрянув с неофициальным визитом в начале мая в Мончегорск, Оленегорск и Апатиты.

- Как можно мириться с грязью в городах? Мне хватило 45 минут, чтобы объехать весь Мончегорск и увидеть, что целый спальный район утопает в мусоре, территория у памятника участникам Великой Отечественной войны не почищена. Указание выполнили - убрали. А что без меня этого сделать было нельзя?, - разразился пламенной речью на «оперативке» Андрей Чибис и дал поручение каждому главе объехать свои владения.

Более того, местных властей ждал сюрприз. Оказывается, с недавних пор по Кольскому полуострову колесят видеооператоры, которые снимают весь бардак, который творится в городах. В первом таком ролике засветились Мурманск и Оленегорск. Кстати, на фоне последнего столица Заполярья буквально утопает в грязи.

- Считайте ролики, которые теперь будем смотреть на каждом оперативном совещании, являются техзаданием для уборки территории, - подчеркнул Андрей Владимирович.

По словам министра ЖКХ Мурманской области Владимира Гноевского, заседание штаба по уборке территорий теперь станут выездными, а оценивать работу местных властей в этом направлении будут вместе с жителями.

Ролик о мусоре в Мурманской области №1.По поручению врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса видеооператоры ездят по Кольскому полуострову и снимают, где местные власти забыли убраться. Первыми в кадр попали Мурманск и Оленегорск. Автор: Правительство Мурманской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманской области заключенный, почти отмотавший 25 лет, получил новый срок
Мурманский врач отработал в Лондоне навыки по протезированию плеча
Недострой на Кольском проспекте после проверки прокуратуры снова должны оградить
В Заозерске продавщица магазина открыла собственную нарколабораторию
В Мурманской области создадут единую службу контроля и надзора в сфере ЖКХ
В Мурманской области 600 северян из 7-ми городов и поселков покинут ветхое жилье
Мурманские подростки хулиганили в детском городе «Сказка»
В Мурманской области перенесли полный переход на цифровое ТВ
В Мурманске бронетехника пробила бетонный забор
В Магнетитах собака год жила у железнодорожных путей, передвигаясь только на передних лапах
У мыса Цып-Наволок рыбаков приветствовал китенок
В минприроды Мурманской области разберутся, кто загрязняет озеро Ледовое
В оленегорской «Надежде» 21-летний парень избил правоохранителя
В Ковдоре искали дом коту, хозяин которого ветеран Великой Отечественной умер в День Победы
В Мурманской области открыли сезон лова семги
В Кандалакшском доме-интернате для престарелых покончила с собой 82-летняя постоялица
В мурманском Росляково обещают заменить трубу котельной, ставшую поводом для петиции