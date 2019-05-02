2019-05-02T17:45:24+03:00
Общество

Андрей Чибис о неофициальном визите в Апатиты: «Бессмертный полк не может идти мимо таких лозунгов!»

Врио губернатора Мурманской области как и ветеранов возмутила вывеска алкомаркета на центральной площади
Елена МОЛОДЦОВА
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Андрею Чибису понравилось качество федеральной трассы "Кола". Фото: Из архива Андрея ЧибисаАндрею Чибису понравилось качество федеральной трассы "Кола". Фото: Из архива Андрея Чибиса
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На майские праздники врио главы Заполярья Андрей Чибис, уже завоевавший уважение северян за свое непомерное трудолюбие, в кои-то веки решил отдохнуть и отправился в Кировск закрывать горнолыжный сезон. Но в итоге вновь занялся работой. Дело в том, что по дороге на горнолыжный курорт Андрей Владимирович решил заехать в Оленегорск и Апатиты и лично посмотреть, как выполняются его указания по весенней уборке улиц.

- В Апатитах на центральной площади открыли алкомаркет. Ветераны справедливо жалуются, что главная вывеска города продает алкоголь. В срок до 6 мая жду от коллег предложений по исправлению этого безобразия. Бессмертный полк не может идти мимо таких лозунгов! – написал в соцсетях Андрей Чибис.

И в Оленегорсе, и в Апатитах врио главы Заполярья не упустил возможности пообщаться с прохожими. Фото: Из архива Андрея Чибиса

И в Оленегорсе, и в Апатитах врио главы Заполярья не упустил возможности пообщаться с прохожими. Фото: Из архива Андрея Чибиса

Но вместо одобрительных возгласов получил дружное неодобрение, мол, что в Апатитах проблем больше нет. Есть, конечно, но День Победы-то не за горами!

Оленегорск же заслужил от высокого начальства похвалы за прибранные улицы, правда, с оговоркой: старания видны, но работы еще много. Зато после визита в город Андрей Владимирович не пожалел о своем решение профинансировать благоустройство сквера «Молодежный».

Это здание может стать украшением Оленегорска, а пока его надо сделать безопасным. Фото: Из архива Андрея Чибиса

Это здание может стать украшением Оленегорска, а пока его надо сделать безопасным. Фото: Из архива Андрея Чибиса

- Убедился, что не зря! И в Кандалакше, и в Оленегорске очень «заряженные» руководители, - отметил Андрей Чибис. - Из поручений: надо заблокировать доступ в заброшенные здания и завершить весеннюю уборку. Здание столовой, конечно, прямо просит ремонт, и оно может стать настоящим украшением города. Но для начала надо сделать его хотя бы безопасным, заколотив окна и двери.

А еще Андрей Владимирович похвалил качество дорог, справедливо заметив, что половина России за такое качество дорог сказала бы огромное спасибо. Однако руки опускать рано. Речь идет о федеральной трассе, на которую надо равняться заполярным городам – там должны быть улицы и проезды так же качественно отремонтированные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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